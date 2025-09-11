Уряд України оновив умови виплати щорічної грошової винагороди педагогам. Тепер її отримуватимуть усі педагоги закладів та установ освіти.

Причому незалежно від їхнього відомчого підпорядкування. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, зазначає 24 Канал.

Що відомо про надбавки для вчителів та вихователів?

Окремо Кабмін унормував питання доплат за організацію інклюзивного навчання. Для вихователів-методистів у дитсадках, де створили три і більше інклюзивних груп, передбачили надбавку у розмірі 20% посадового окладу.

Також заклади освіти та їхні засновники отримали право встановлювати додаткові доплати коштом власних надходжень.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук при цьому повідомляв, що внесли зміни і до порядку виплати надбавок за вислугу років.

До стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуть періоди роботи на низці посад, які раніше не враховували. Це дозволить більшій кількості працівників отримувати відповідні доплати.

