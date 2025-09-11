Кабмин нормировал новые надбавки для учителей и воспитателей
- Правительство Украины обновило условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения педагогам.
- Теперь они охватывают всех педагогов учреждений образования, независимо от ведомственного подчинения.
Что известно о надбавках для учителей и воспитателей?
Отдельно Кабмин унормировал вопрос доплат за организацию инклюзивного обучения. Для воспитателей-методистов в детсадах, где создали три и более инклюзивные группы, предусмотрели надбавку в размере 20% должностного оклада.
Также учебные заведения и их учредители получили право устанавливать дополнительные доплаты за счет собственных поступлений.
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук при этом сообщал, что внесли изменения и в порядок выплаты надбавок за выслугу лет.
В стаж педагогической работы теперь будут засчитывать периоды работы на ряде должностей, которые ранее не учитывали. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие доплаты.
Будут ли учителя с сентября получать доплаты?
- С 1 сентября этого года вырос размер "учительской тысячи".
- Речь идет о доплате педагогам за работу в неблагоприятных условиях.
- С 1 января 2025 года учителя школ получали ежемесячно 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.
- С сентября это 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен.