Надрукували поруч із гімном: у підручниках з української мови знайшли карту України без Криму
В українському освітньому середовищі спалахнув скандал через підручник з української мови для 7 класу. У ньому знайшли карту нашої держави без Криму.
На це звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своєму телеграм-каналі "Нерозбувний книгочитун". Натомість співавторка шкільної книги Анастасія Онатій вже написала пост із роз'ясненням ситуації, що склалася, зазначає Освіта 24.
Читайте Учитель-воїн написав підручник в окопах: його погодило МОН і відправляє у школи
У шкільному підручнику надрукували Україну без Криму
Гонченко зазначила, що карту України без Криму надрукували у підручнику з української мови для 7 класу. Це помітили в електронній версії підручника на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Підручники надрукували в 2024 році. Їх рекомендувало Міносвіти України. Авторами підручника з української мови для 7 класу є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук. У паперовій версії цього підручника припустилися такої ж помилки.
Українці щодо цієї ситуації розділилися на різні "табори". Оні пишуть про "зрадоньку", інші – про те, що не повірять, що ці автори могли спеціально припуститися такої помилки, треті ж вважають, що треба все ретельно перевіряти, а не байдуже ставитися до своєї роботи.
Що кажуть автори
Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила, що сталася прикра помилка. Розмістила навіть пояснення від верстальників.
Наш недогляд. Крим наш. Почну з головного: ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це,
– написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.
Співавторка при цьому пропонує виправити цю помилку разом з учнями та ученицями. Зокрема, запустити флешмоб "Домалюй Крим".
Карта України без Криму в українському підручнику / фото з фейсбук-сторінки Анастасії Онатій
Передісторія
- Торік ми писали про те, що український воїн з Вінниці Тарас Ткачук написав підручник з української мови просто на фронті.
- Книга отримала гриф Міносвіти, тож її видадуть за кошти держави.
- Підручник воїн писав у співавторстві з колегою Анастасією Онатій. Співавторами були також і школярі.
- За те, щоб цей підручник внесли до шкільної програми, проголосували майже 40 тисяч вчителів.