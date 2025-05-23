Чи правильно ви поставите наголос у словах сантиметр і спідометр: перевірте себе
- У словах, що позначають міри довжини, в українській мові наголос ставиться на "Е" у слові "метр": мілімЕтр, децимЕтр, сантимЕтр, кіломЕтр.
- У словах, що позначають вимірювальні прилади, наголос ставиться на голосну перед "метр": ампЕрметр, барОметр, спідОметр, термОметр.
Українська мова цікава тим, що має різні наголоси, а у деяких словах і подвійні. Але від наголошення залежить і чистота мови.
Про те, як ставити наголос правильно в довжинах та вимірювальних приладах, щоб не плутатися, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.
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Як правильно наголошувати – сантимЕтр чи сантИметр
Часто з наголосами плутаються у мірах довжини, кажучи сантИметр, мілІметр та інше.
Але тут слід послуговуватися таким правилом – за основу брати слово "метр", а у ньому ставиться наголос на "Е". А тому в усіх мірах, де є слово метр, наголос ставиться на "Е":
- мілімЕтр,
- децимЕтр,
- сантимЕтр,
- мЕтр,
- кіломЕтр.
Однак, якщо говоримо про слова, що позначають вимірювальні прилади, у яких є частка метр, то наголошуємо голосну, що передує слову "метр":
- ампЕрметр
- барОметр,
- спідОметр,
- термОметр,
- дозИметр,
- тонОметр,
- спиртОмерт.
Як наголошувати міри довжини: дивіться відео
Такі прості асоціативні правила, як і мнемонічні фрази КаФе ПТаХ та Мавпа Буф для правил української мови, допомагають одразу запам'ятати, як наголошувати довжини. Говоріть українською правильно!