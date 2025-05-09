Хто з випускників 9 і 11 класів отримає свідоцтво з відзнакою

В Україні скасували вручення золотих і срібних медалей за досягнення у навчанні, які виготовляли за державний кошт. Тепер випускники отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.

У МОН розповіли, які учні й учениці та за яких умов можуть отримати нагороди. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Хто отримає свідоцтво з відзнакою

Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10 – 12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації (якщо вона відбувається).

Не враховують оцінки за 5 – 8 класи.

Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10 – 12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та ДПА (якщо вона відбувається).

Враховують при цьому оцінки за 11(12) клас та оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

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Чи можуть школи самостійно нагороджувати учнів медалями

Заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів – наприклад, грамоти, похвальні листи й золоті та срібні медалі.

Також керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

Зміни набули чинності з грудня 2024 року та діятимуть постійно.