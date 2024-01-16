Тільки так: як українською сказати "насмарк"

Українці часто "грішать" суржиковими словами у своєму мовленні. Навіть коли хворіють.

До слова, тема захворювання та лікування стає "каменем" спотикання для багатьох краян. Адже вони ті чи інші слова на згадану тему вживають неправильно.

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Як українською сказати "насмарк"

Одне із таких слів підкаже Освіта 24. Також ми, як зазвичай, розповімо, як казати українською правильно.

Так, українці часто люблять казати, що мають "насмарк". Однак такого слова немає в українській мові.

Єдино правильним на позначення запалення слизової оболонки носа, що супроводжується слизисто-гнійними виділеннями, іноді чханням, є слово "нежить".

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Які "хворобливі" суржикові слова треба забути