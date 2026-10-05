"Насморк", "простуда", "недуг": як правильно говорити про осінні хвороби без русизмів

Прокинулися вранці, ніс закладений, горло дере, хочеться чаю і пледа. Що скажете? "У мене насморк і простуда"? Стоп – саме тут варто згадати про українські відповідники.

Але якщо хочемо говорити українською, доведеться трохи "полікувати" свій словник. Насправді правильні варіанти дуже прості.

Як українською назвати осінні хвороби?

Закладений ніс, шарф до самих очей і гарячий чай – осінній набір знайомий багатьом. А разом із ним у мовленні з'являються і назви хвороб чи поганого самопочуття. І досить часто можна почути русизми – "болєзнь", "насморк" та "простуда".

"У мене насморк", "здається, простудився", "пішла простуда" – восени такі фрази можна почути особливо часто. Але якщо хочемо говорити українською, ці слова варто замінити. І почнемо з найпопулярніших.

Найперше – "насморк". Українською правильно – нежить.

Нежить – це виділення з носа, яке часто супроводжує застудні, вірусні або алергічні захворювання: "У мене нежить".

А що не так зі словом "простуда"? В українських словниках ви зустрінете обидва слова, тому нормативно – застуда та простуда.. Саме так називають захворювання або стан, пов'язаний із переохолодженням і появою характерних симптомів: "Я, здається, застудився".

А далі пропонуємо добірку з 10 поширених слів, які часто калькують із російської саме в розмовах про осінні хвороби та самопочуття:

Насморк → нежить. Простуда = застуда. Простудитися → застудитися. Самочувствие → самопочуття. Недуг → нездужання / хвороба. Залежно від контексту можна сказати: "почуваюся недобре", "нездужаю", "захворів". Болезнь → хвороба. Слабость → слабкість. Заложений ніс → закладений ніс. Откашляться → відкашлятися. Виздороветь → одужати. "Швидше одужуй".

А якщо хочемо сказати, що хтось захворів через холод, українською природно звучить: "застудитися", "захворіти", "підхопити застуду".

Цікава ситуація зі словом "лікАрство" (лікарські засоби, які призначає лікар). Воно зафіксоване в українських словниках з поміткою "розмовне", те саме, що ліки. Ба більше, якщо ми змінимо наголос "лІкарство", то уже отримаємо іншу назву медицини, медичної науки: "Єзуїти .. вчились лікарству. (Олекса Стороженко)"

Можливо, ви й не підозрювали, скільки русизмів ховається у звичайній розмові про застуду. Ми звикли говорити їх автоматично, але варто трохи прислухатися – і "осінній словник хвороб" можна суттєво оздоровити.