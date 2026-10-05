Но если мы хотим говорить на украинском, придется немного "подправить" свой словарный запас. На самом деле правильные варианты очень просты.

Как на украинском языке называются осенние болезни?

Заложенный нос, шарф до самых глаз и горячий чай – осенний набор, знакомый многим. А с чем-то в речи появляются и названия болезней или плохого самочувствия. И довольно часто можно услышать русизмы – "болезнь", "насморк" и "простуда".

"У меня насморк", "кажется, простудился", "простуда прошла" – осенью такие фразы можно услышать особенно часто. Но если мы хотим говорить на украинском, эти слова стоит заменить. И начнем с самых популярных.

Прежде всего – "насморк". На украинском правильно – нежить.

Нежить – это выделения из носа, которые часто сопровождают простудные, вирусные или аллергические заболевания: "У меня нежить".

А что не так со словом "простуда"? В украинских словарях вы встретите оба слова, поэтому нормативно – "застуда" и "простуда". Именно так называют заболевание или состояние, связанное с переохлаждением и появлением характерных симптомов: "Я, кажется, простудился".

А далее предлагаем подборку из 10 распространенных слов, которые часто заимствуются из русского языка именно в разговорах об осенних болезнях и самочувствии:

Насморк → нежить. Простуда = простуда. Простудиться → застудитися. Самочувствие → самопочуття. Недуг → нездужання / хвороба. В зависимости от контекста можно сказать: почуваюся недобре", "нездужаю", "захворів". Болезнь → хвороба. Слабость → слабкість. Заложенный нос → закладений ніс. Откашляться → відкашлятися. Выздороветь → одужати: "Швидше одужуй".

А если мы хотим сказать, что кто-то заболел из-за холода, на украинском языке естественно звучит: "застудиться", "захворіти", "підхопити застуду".

Интересная ситуация со словом "ликАрство" (лекарственные средства, которые назначает врач). Оно зафиксировано в украинских словарях с пометкой "разговорное", то же самое, что "ліки". Более того, если мы изменим ударение на "лИкарство", то уже получим другое название медицины, медицинской науки: "Єзуїти .. вчились лікарству. (Олекса Стороженко)"

Возможно, вы и не подозревали, сколько русизмов скрывается в обычной беседе о простуде. Мы привыкли произносить их автоматически, но стоит немного прислушаться – и "осенний словарь болезней" можно существенно оздоровить.