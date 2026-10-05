Але якщо хочемо говорити українською, доведеться трохи "полікувати" свій словник. Насправді правильні варіанти дуже прості.
Як українською назвати осінні хвороби?
Закладений ніс, шарф до самих очей і гарячий чай – осінній набір знайомий багатьом. А разом із ним у мовленні з'являються і назви хвороб чи поганого самопочуття. І досить часто можна почути русизми – "болєзнь", "насморк" та "простуда".
"У мене насморк", "здається, простудився", "пішла простуда" – восени такі фрази можна почути особливо часто. Але якщо хочемо говорити українською, ці слова варто замінити. І почнемо з найпопулярніших.
Найперше – "насморк". Українською правильно – нежить.
Нежить – це виділення з носа, яке часто супроводжує застудні, вірусні або алергічні захворювання: "У мене нежить".
А що не так зі словом "простуда"? В українських словниках ви зустрінете обидва слова, тому нормативно – застуда та простуда.. Саме так називають захворювання або стан, пов'язаний із переохолодженням і появою характерних симптомів: "Я, здається, застудився".
А далі пропонуємо добірку з 10 поширених слів, які часто калькують із російської саме в розмовах про осінні хвороби та самопочуття:
- Насморк → нежить.
- Простуда = застуда.
- Простудитися → застудитися.
- Самочувствие → самопочуття.
- Недуг → нездужання / хвороба. Залежно від контексту можна сказати: "почуваюся недобре", "нездужаю", "захворів".
- Болезнь → хвороба.
- Слабость → слабкість.
- Заложений ніс → закладений ніс.
- Откашляться → відкашлятися.
- Виздороветь → одужати. "Швидше одужуй".
А якщо хочемо сказати, що хтось захворів через холод, українською природно звучить: "застудитися", "захворіти", "підхопити застуду".
Цікава ситуація зі словом "лікАрство" (лікарські засоби, які призначає лікар). Воно зафіксоване в українських словниках з поміткою "розмовне", те саме, що ліки. Ба більше, якщо ми змінимо наголос "лІкарство", то уже отримаємо іншу назву медицини, медичної науки: "Єзуїти .. вчились лікарству. (Олекса Стороженко)"
Можливо, ви й не підозрювали, скільки русизмів ховається у звичайній розмові про застуду. Ми звикли говорити їх автоматично, але варто трохи прислухатися – і "осінній словник хвороб" можна суттєво оздоровити.