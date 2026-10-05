Але якщо хочемо говорити українською, доведеться трохи "полікувати" свій словник. Насправді правильні варіанти дуже прості.

Як українською назвати осінні хвороби?

Закладений ніс, шарф до самих очей і гарячий чай – осінній набір знайомий багатьом. А разом із ним у мовленні з'являються і назви хвороб чи поганого самопочуття. І досить часто можна почути русизми – "болєзнь", "насморк" та "простуда".

"У мене насморк", "здається, простудився", "пішла простуда" – восени такі фрази можна почути особливо часто. Але якщо хочемо говорити українською, ці слова варто замінити. І почнемо з найпопулярніших.

Найперше – "насморк". Українською правильно – нежить.

Нежить – це виділення з носа, яке часто супроводжує застудні, вірусні або алергічні захворювання: "У мене нежить".

А що не так зі словом "простуда"? В українських словниках ви зустрінете обидва слова, тому нормативно – застуда та простуда.. Саме так називають захворювання або стан, пов'язаний із переохолодженням і появою характерних симптомів: "Я, здається, застудився".

А далі пропонуємо добірку з 10 поширених слів, які часто калькують із російської саме в розмовах про осінні хвороби та самопочуття:

Насморк → нежить. Простуда = застуда. Простудитися → застудитися. Самочувствие → самопочуття. Недуг → нездужання / хвороба. Залежно від контексту можна сказати: "почуваюся недобре", "нездужаю", "захворів". Болезнь → хвороба. Слабость → слабкість. Заложений ніс → закладений ніс. Откашляться → відкашлятися. Виздороветь → одужати. "Швидше одужуй".

А якщо хочемо сказати, що хтось захворів через холод, українською природно звучить: "застудитися", "захворіти", "підхопити застуду".

Цікава ситуація зі словом "лікАрство" (лікарські засоби, які призначає лікар). Воно зафіксоване в українських словниках з поміткою "розмовне", те саме, що ліки. Ба більше, якщо ми змінимо наголос "лІкарство", то уже отримаємо іншу назву медицини, медичної науки: "Єзуїти .. вчились лікарству. (Олекса Стороженко)"

Можливо, ви й не підозрювали, скільки русизмів ховається у звичайній розмові про застуду. Ми звикли говорити їх автоматично, але варто трохи прислухатися – і "осінній словник хвороб" можна суттєво оздоровити.