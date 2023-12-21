Забудьте про "наступаючі свята": як правильно сказати українською

2023 року українці вперше святкуватимуть Різдво Христове саме 25 грудня. Зміни пов'язані із переходом на інший кадендар.

При цьому Святвечір в Україні тепер відзначаємо 24 грудня. Тож різдвяно-новорічні свята розпочинаються вже через кілька днів.

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Як правильно сказати українською "наступаючі свята"

При цьому важливо у такий світлий час, хоча українці зараз святкують Різдво у родинному колі, адже триває повномасштабна війна, тепло привітати один одного та наших захисників на фронті і побажати нашій державі та воїнам Перемоги.

Також Освіта 24 рекомендує вітати один одного без суржику.

Так, одним із популярних словосполучень, яке містить суржик, є фраза "наступаючі свята".

Тож, якщо ви розповідаєте про свята, які будуть через кілька днів, кажіть, що вони "прийдешні". Адже вони вам на ноги не наступають.

Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні . Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Раніше ми також розповідали, як правильно замінити інші популярні "зимові" суржикові слова.