Забудьте о "наступающих праздниках": как правильно сказать по-украински

2023 украинцы впервые будут праздновать Рождество именно 25 декабря. Изменения связаны с переходом на другой кадендарь.

При этом Сочельник в Украине теперь отмечаем 24 декабря. Так что рождественско-новогодние праздники начинаются уже через несколько дней.

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Как правильно сказать на украинском "наступающие праздники"

При этом важно в такое светлое время, хотя украинцы сейчас празднуют Рождество в кругу семьи, ведь идет полномасштабная война, тепло поздравить друг друга и наших защитников на фронте и пожелать нашему государству и воинам Победы.

Также Образование 24 рекомендует приветствовать друг друга без суржика.

Так, одним из популярных словосочетаний, содержащих суржик, является фраза "наступаючі свята" (укр.).

Итак, если вы рассказываете о праздниках, которые будут через несколько дней, говорите, что они "прийдешні" (укр.). Они ведь вам на ноги не наступают.

Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи . То есть причастия, оканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

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