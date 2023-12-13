Дітвора могла ліпити сніговиків, кидатися сніжками та кататися на санчатах. Також діти любили ходити з батьками на ковзанку.
Дивіться також "Несіть йолку і коньки – зима наступила": які "зимові" суржикові слова краще забути
Як правильно українською назвати "коньки"
Цього року, навіть попри війну, в окремих містах України таки запрацювали ковзанки. Тож любителі зимового відпочинку поспішають покататися на льоду.
При цьому майте на увазі: катаються вони на ковзанці лише на ковзанах – а не на "коньках", як люблять казати іноді українці.
"Коньки" – це суржикове слово, тому його вживати не варто.
Дивіться також Не будьте януковичами: як українською назвати "йолку"
Які ще "зимові" суржикові слова не варто вживати
- Освіта 24 раніше також розповідала, які ще суржикові "зимові" слова треба забути.
- Одним із таких є "голольод". Це слово в українській мові має аж два красиві відповідники.
- Також ми радили не уподібнюватися до президента-втікача януковича і не вживати слово "йолка".
- Як казати правильно, читайте тут.
- Також розповідаємо, як правильно сказати українською "поскользнутися".