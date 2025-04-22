Ректорка одного з вишів за день купила Porsche Cayenne і брендований рояль

Ректорка Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Наталія Говорухіна купила рояль відомої фірми Steinway & Sons і автомобіль Porsche Cayenne. Такі дані вона вказала у своїй декларації за минулий рік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН.

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Що вказала у декларації Наталія Говорухіна

У 2023 році ректорка зробила одразу декілька дорогих покупок. Спочатку вона купила рояль Steinway Sons за 741 280 гривень. У той самий день ректорка докупила ще й Porsche Cayenne 2013 року за 1 806 119 гривень.

Її чоловік в тому самому році купив квартиру в Харкові. Вона при цьому вказала ціну у 35 тисяч гривень.



Дані з декларації Наталії Говорухіної / скриншот

Окрім цього, у неї є ще два автомобілі – LEXUS RX350 2009 та 2019 років випуску.

В 2019 році за LEXUS очільниця вишу заплатила 1,8 мільйона гривень.

До слова, її ректорська зарплата за минулий рік склала 460 тисяч гривень. Пенсія – 80 тисяч гривень.

Ректорка університету також має значні запаси у готівці: понад 500 тисяч доларів, а також 240 тисяч євро.