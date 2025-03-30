Ректор одного з львівських вишів отримав понад 2 мільйони стипендії
- Ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська отримала майже 2,2 мільйона гривень стипендії у Британській академії за 2024 рік.
- Загалом за рік заробила 6 мільйонів гривень, включаючи доходи з Львівської політехніки, Краківського університету та гонорари у Швеції та Польщі.
- Шаховська є 46-річною докторкою технічних наук, засновницею кафедри систем штучного інтелекту та входить до числа найцитованіших науковців світу.
Новообрана ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська отримала за 2024 рік майже 2,2 мільйона гривень стипендії. Вона зазначила, що отримує ці гроші у Лондоні.
Про це свідчать дані її електронної декларації. Про це інформує 24 Канал.
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Ректорка Львівської політехніки отримала 2 мільйони стипендії
Наталія Шаховська – дослідник-стипендіат у Британській академії. Ця робота оплачується.
За 2024 рік її стипендія у Британській академії склала 2 176 614 в еквіваленті на гривні.
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Скільки заробила ректорка Політехніки завдяки науковій роботі торік
Загалом нова ректорка Львівської політехніки за рік заробила 6 мільйонів гривень завдяки науковій роботі.
Про це свідчать дані її електронної декларації, передають УНН.
Безпосередньо у Львівській політехніці вона отримала понад 2,2 мільйона гривень.
Ще близько 2 мільйонів гривень – як стипендію у Британській академії.
1,2 мільйона гривень Шаховська заробила в Краківському сільськогосподарському університеті.
Ще 740 тисяч гривень склали її гонорари у Швеції та Польщі.
Що відомо про Наталію Шаховську
46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій.
Також працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі.
Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. Разом з Назаром Подольчаком є співзасновниками ГО Tech Start Up School.
Джерело: Вікіпедія.