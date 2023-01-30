Проректор українського вишу поплатився за ненадання інформації

Перший проректор Національного авіаційного університету не надав інформацію про відрядження керівника і поплатився. На нього склали адмінпротокол.

Адмінпротокол стосується порушення права на інформацію. Деталі розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

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На проректора авіаційного вишу склали адмінпротокол

Так, до Офісу омбудсмана звернувся заявник щодо порушення першим проректором Національного авіаційного університету його права на інформацію. Як з'ясувалося, на запит заявника університет не надав інформацію про відрядження очільника вишу.

Тож представники Офісу омбудсмана склали протокол на першого проректора Національного авіаційного університету про адміністративне правопорушення. При цьому направили його до суду.

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