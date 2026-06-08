Глава МОН назвав відсоток випускників, які провалюють НМТ
Відсоток випускників, які не можуть набрати мінімальний прохідний бал на НМТ, вкрай низький. Він коливається до 20% з року в рік.
Про це журналістам розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Укрінформ.
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Скільки учасників НМТ провалюють іспит?
Посадовець заявив, що такий низький відсоток свідчить про те, що тест доступний і його скласти можливо.
Вступ в університет теж має певний поріг якихось базових знань. І цей поріг не є занадто високим,
– уточнив міністр.
Лісовий також зазначив, що не підтримує виключення математики зі списку обов'язкових предметів НМТ. Також він за збереження української мови й історії України як базових дисциплін.
Історія України – це базова світоглядна річ, яка про ідентичність і розуміння шляху своєї нації. Це повинно бути в тестах НМТ, так само як і українська мова,
– вважає міністр.
Також він радить обирати навчання у коледжах. Туди для вступу не потрібно складати НМТ.
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Що відомо про зміни в НМТ?
- Народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.