Уряд виділив 186 мільйонів гривень на науково-технічні розробки

Уряд України затвердив перелік науково-технічних (експериментальних) розробок для виконання ключових державних завдань у 2025 – 2026 роках. Бюджет – 186 мільйонів гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Кошти на втілення 22 науково-технічних розробок розподілять на два роки.

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Які розробки запланували

У найближчі роки новітні технології й інноваційні рішення впроваджуватимуть для:

посилення національної безпеки (11 розробок);

розвитку енергетики – створення технологій отримання водневого палива (1 розробка);

цифровізації та розвитку штучного інтелекту – аналізу великих обсягів даних, управління інформаційними процесами та ухвалення рішень щодо розвитку адміністративних, технологічних, виробничих та освітніх процесів (5 розробок);

сталого агровиробництва – подолання наслідків впливу бойових дій на землі сільськогосподарського призначення (1 розробка);

подолання наслідків екологічної катастрофи — відновлення після руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища (1 розробка);

розвитку сучасних медичних технологій – нових методів лікування й діагностики онкологічних захворювань, розвитку первинної, спеціалізованої, реабілітаційної медицини з використанням штучного інтелекту (3 розробки).

У МОН зазначають, що це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки – це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості.

Раніше ми інформували про те, що Міносвіти України представило ініціативу Science City для об'єднання науки, бізнесу і держави з метою створення сучасних наукових парків для розвитку інновацій і залучення інвестицій. Деталі читайте за посиланням.