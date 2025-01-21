Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Средства на воплощение 22 научно-технических разработок распределят на два года.

Смотрите также В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников

Какие разработки запланировали

В ближайшие годы новейшие технологии и инновационные решения будут внедрять для:

усиления национальной безопасности (11 разработок);

развития энергетики – создания технологий получения водородного топлива (1 разработка);

цифровизации и развития искусственного интеллекта – анализа больших объемов данных, управления информационными процессами и принятия решений по развитию административных, технологических, производственных и образовательных процессов (5 разработок);

устойчивого агропроизводства – преодоления последствий влияния боевых действий на земли сельскохозяйственного назначения (1 разработка);

преодоления последствий экологической катастрофы - восстановление после разрушения Каховской ГЭС и уничтожения Каховского водохранилища (1 разработка);

развития современных медицинских технологий – новых методов лечения и диагностики онкологических заболеваний, развития первичной, специализированной, реабилитационной медицины с использованием искусственного интеллекта (3 разработки).

В МОН отмечают, что это новый уровень интеграции науки в реальный сектор экономики, когда разработки – это не только статьи и теории, а конкретные технологии для обороны, медицины, экологии и промышленности.

Ранее мы информировали о том, что Минобразования Украины представило инициативу Science City для объединения науки, бизнеса и государства с целью создания современных научных парков для развития инноваций и привлечения инвестиций. Детали читайте по ссылке.