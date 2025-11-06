В Україні формуватимуть нову систему пріоритетів у сферах науки та інноваційної діяльності

Верховна Рада України ухвалила за основу проєкт Закону України "Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності". Документ розробило МОН задля формування системи актуальних пріоритетних напрямів у цих сферах.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві зазначають, що Україна переходить до європейського підходу у визначенні пріоритетів науки та інновацій.

Що передбачили у законопроєкті?

Це здійснюватимуть через форсайтні дослідження, аналіз майбутніх потреб та з поділом кошиків фінансування на базове та конкурсне.

Це дасть змогу сконцентрувати державне фінансування на потребах оборони, економіки та відновлення країни,

– зазначив заступник очільника МОН України Денис Курбатов.

Законопроєктом передбачили формування єдиної дворівневої системи пріоритетів у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльностях:

Верховна Рада України визначатиме довгострокові пріоритетні напрями (на 10 років);

Кабінет Міністрів України затверджуватиме середньострокові напрями (на 5 років), що ґрунтуються на довгострокових.

Оновлення пріоритетних напрямів здійснюватимуть за новим механізмом – на основі результатів прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, що відповідає передовим міжнародним практикам.

Цікаво! Форсайтні дослідження — це міжнародно визнаний інструмент прогнозування майбутніх тенденцій у науці, технологіях та економіці, що забезпечує наукове підґрунтя для формування державних пріоритетів.

Важливим елементом законопроєкту є і кардинальне оновлення інструментів реалізації пріоритетів: тепер базове фінансування надаватимуть за результатами державної атестації в межах академічної автономії. Весь обсяг конкурсного фінансування розподілятимуть за новими вузькими пріоритетами.

Ухвалення законопроєкту дасть змогу сформувати нову систему актуальних пріоритетів у сферах науки та інноваційної діяльності, які враховуватимуть ключові виклики та потреби держави, запити реального сектору економіки, пріоритети інтеграції до Європейського дослідницького простору, а також потенціал української науки для виконання відповідних досліджень і розробок,

– наголошують у МОН.

