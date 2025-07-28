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Освіта Наука в Україні Скільки викладачів українських вишів мають вчене звання
28 липня, 12:33
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Скільки викладачів українських вишів мають вчене звання

Марія Волошин
Основні тези
  • 59.1% викладачів українських вишів мають вчене звання.
  • З них 12.4% – професори, 43.1% – доценти, 3.6% – старші наукові співробітники.

59,1 % викладачів вишів України мають вчене звання. Серед них – 12,4 % – професори, 43,1 % – доценти, 3,6 % – старші наукові співробітники.

Такі дні містить звіт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти за 2024 рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. 

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Скільки викладачів мають вчене звання?

️Професорське звання мають майже на 20% більше чоловіків: 59,3% – чоловіки, 40,7 % – жінки. 

Натомість майже на 16% звання доцента мають більше жінок:‍ 42,1% – чоловіки, 57,9 % – жінки. 

Серед докторів наук більшість – чоловіки (58,4 %). А от серед кандидатів наук/докторів філософії – переважають жінки (57,2 %), 
– зауважив нардеп.

Загалом 80,4 % викладачів мають наукові ступені. Серед них – 15,8 % викладачів (незалежно від статі) мають ступінь доктора наук і 64,6 % – ступінь кандидата наук/доктора філософії.

Серед викладачів чоловіків:

  • 21,6% – доктори наук;

  • 13,7% – кандидати наук/доктори філософії;

  • 64,7% – не мають наукового ступеня. 

Серед викладачів жінок:

  • 11,5% – доктори наук;

  • 24,1% – кандидати наук/доктори філософії;

  • 64,4% – не мають наукового ступеня. 

Якщо дивитися у гендерному розрізі загалом:

️Доктори наук:

  • ‍ 58,4 %  – чоловіки;

  • ‍ 41,6 % – жінки.

Кандидати наук / PhD:

  • ‍ 57,2 %  – жінки;

  •  42,8 % – чоловіки.

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