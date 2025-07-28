Скільки викладачів українських вишів мають вчене звання
- 59.1% викладачів українських вишів мають вчене звання.
- З них 12.4% – професори, 43.1% – доценти, 3.6% – старші наукові співробітники.
59,1 % викладачів вишів України мають вчене звання. Серед них – 12,4 % – професори, 43,1 % – доценти, 3,6 % – старші наукові співробітники.
Такі дні містить звіт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти за 2024 рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
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Скільки викладачів мають вчене звання?
️Професорське звання мають майже на 20% більше чоловіків: 59,3% – чоловіки, 40,7 % – жінки.
Натомість майже на 16% звання доцента мають більше жінок: 42,1% – чоловіки, 57,9 % – жінки.
Серед докторів наук більшість – чоловіки (58,4 %). А от серед кандидатів наук/докторів філософії – переважають жінки (57,2 %),
– зауважив нардеп.
Загалом 80,4 % викладачів мають наукові ступені. Серед них – 15,8 % викладачів (незалежно від статі) мають ступінь доктора наук і 64,6 % – ступінь кандидата наук/доктора філософії.
Серед викладачів чоловіків:
21,6% – доктори наук;
13,7% – кандидати наук/доктори філософії;
64,7% – не мають наукового ступеня.
Серед викладачів жінок:
11,5% – доктори наук;
24,1% – кандидати наук/доктори філософії;
64,4% – не мають наукового ступеня.
Якщо дивитися у гендерному розрізі загалом:
️Доктори наук:
58,4 % – чоловіки;
41,6 % – жінки.
Кандидати наук / PhD:
57,2 % – жінки;
42,8 % – чоловіки.
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