Скільки викладачів українських вишів мають вчене звання

59,1 % викладачів вишів України мають вчене звання. Серед них – 12,4 % – професори, 43,1 % – доценти, 3,6 % – старші наукові співробітники.

Такі дні містить звіт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти за 2024 рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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Скільки викладачів мають вчене звання?

️Професорське звання мають майже на 20% більше чоловіків: 59,3% – чоловіки, 40,7 % – жінки.

Натомість майже на 16% звання доцента мають більше жінок:‍ 42,1% – чоловіки, 57,9 % – жінки.

Серед докторів наук більшість – чоловіки (58,4 %). А от серед кандидатів наук/докторів філософії – переважають жінки (57,2 %),

– зауважив нардеп.

Загалом 80,4 % викладачів мають наукові ступені. Серед них – 15,8 % викладачів (незалежно від статі) мають ступінь доктора наук і 64,6 % – ступінь кандидата наук/доктора філософії.

Серед викладачів чоловіків:

21,6% – доктори наук;

13,7% – кандидати наук/доктори філософії;

64,7% – не мають наукового ступеня.

Серед викладачів жінок:

11,5% – доктори наук;

24,1% – кандидати наук/доктори філософії;

64,4% – не мають наукового ступеня.

Якщо дивитися у гендерному розрізі загалом:

️Доктори наук:

‍ 58,4 % – чоловіки;

‍ 41,6 % – жінки.

Кандидати наук / PhD:

‍ 57,2 % – жінки;

42,8 % – чоловіки.

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