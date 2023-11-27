Молоді вчені отримають кошти на наукові роботи

27 листопада 2023, 16:31
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Джерело:

Osvita.ua

Міносвіти дофінансує наукові роботи та науково-технічні розробки молодих учених, які працюють або навчаються у вишах чи наукових установах. Гроші на це виділив уряд.

Він погодив перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН. Завдяки цьому молоді вчені зможуть завершити наукові роботи та експериментальні розробки, які розпочали у 2022 та 2023 роках.

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Молоді вчені отримають кошти на наукові роботи

Дофінансування стало можливим завдяки заощадженню коштів за однією з бюджетних програм.

У Міносвіти при цьому зазначили, що це рішення сприятиме активізації наукових досліджень. Також дасть можливість підвищити  якість наукових результатів, наблизить результати до міжнародних вимог, підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку наукових послуг і сприятиме утриманню наукового потенціалу у нашій державі.

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Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні

  • У Держбюджеті – 2024 збільшать інвестиції в українську науку на понад 20%.
  • Гроші, зокрема, отримають на актуальні дослідження молоді вчені, заявляв очільник МОН Оксен Лісовий. 
  • Значну частину коштів скерують на:
  • підтримку досліджень молодих вчених;
  • розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ;
  • фінансування пріоритетних наукових розробок для розв'язання ключових проблем економіки, суспільства та оборони.
Автор: Марія Волошин