Молоді вчені отримають кошти на наукові роботи
Джерело:Osvita.ua
Міносвіти дофінансує наукові роботи та науково-технічні розробки молодих учених, які працюють або навчаються у вишах чи наукових установах. Гроші на це виділив уряд.
Він погодив перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН. Завдяки цьому молоді вчені зможуть завершити наукові роботи та експериментальні розробки, які розпочали у 2022 та 2023 роках.
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Молоді вчені отримають кошти на наукові роботи
Дофінансування стало можливим завдяки заощадженню коштів за однією з бюджетних програм.
У Міносвіти при цьому зазначили, що це рішення сприятиме активізації наукових досліджень. Також дасть можливість підвищити якість наукових результатів, наблизить результати до міжнародних вимог, підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку наукових послуг і сприятиме утриманню наукового потенціалу у нашій державі.
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Лісовий анонсував значні інвестиції у наукові розробки в Україні
- У Держбюджеті – 2024 збільшать інвестиції в українську науку на понад 20%.
- Гроші, зокрема, отримають на актуальні дослідження молоді вчені, заявляв очільник МОН Оксен Лісовий.
- Значну частину коштів скерують на:
- підтримку досліджень молодих вчених;
- розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ;
- фінансування пріоритетних наукових розробок для розв'язання ключових проблем економіки, суспільства та оборони.