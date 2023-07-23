Чи вчитимуться учні на Полтавщині офлайн з 1 вересня

Це майже 90% від загальної кількості. А рік тому придатними для використання були укриття у понад половини шкіл, розповів в ефірі "Українського радіо" заступник очільника Полтавської ОВА Максим Калінін.

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Чиновник розповів: протягом останніх двох років школи та дитсадки організували понад 400 укриттів. Це можуть бути укриття в підвалах, протирадіаційні, укриття на цокольних поверхах будівлі і найпростіші укриття – на першому поверсі навчального закладу. На сьогодні усі укриття готують до нового навчального року. Є громади, які побудували з нуля сховища.

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Калінін також зауважив, що є і приклади облаштування модульних укриттів. Це альтернатива для стаціонарних укриттів, яка має і свої переваги.

Модульне укриття – збірна конструкція – може бути змонтоване протягом трьох днів. Там є вентиляція, лавки, пічка-буржуйка, безпровідний інтернет. Укриття таке розраховане на 70 осіб,

– уточнив він.

Посадовець також додав, що облаштовані укриття в навчальних закладах області дадуть змогу перейти від дистанційного до очного навчання. На сьогодні 87% шкіл Полтавської області мають укриття.

Ми до нового навчального року плануємо цей показник збільшити. З нового навчального року 90% закладів планують побудувати і відновити укриття. Стосовно форми навчання – це винятково прерогатива педагогічної ради закладу освіти і також враховуються побажання батьків,

– заявив Калінін.

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