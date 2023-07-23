Чи вчитимуться учні на Полтавщині офлайн з 1 вересня
Джерело:Суспільне
На Полтавщині діє 526 шкіл. Власні та у близькій доступності укриття має лише 459 закладів освіти.
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Як вчитимуться учні на Полтавщині
Чиновник розповів: протягом останніх двох років школи та дитсадки організували понад 400 укриттів. Це можуть бути укриття в підвалах, протирадіаційні, укриття на цокольних поверхах будівлі і найпростіші укриття – на першому поверсі навчального закладу. На сьогодні усі укриття готують до нового навчального року. Є громади, які побудували з нуля сховища.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Калінін також зауважив, що є і приклади облаштування модульних укриттів. Це альтернатива для стаціонарних укриттів, яка має і свої переваги.
Модульне укриття – збірна конструкція – може бути змонтоване протягом трьох днів. Там є вентиляція, лавки, пічка-буржуйка, безпровідний інтернет. Укриття таке розраховане на 70 осіб,
– уточнив він.
Посадовець також додав, що облаштовані укриття в навчальних закладах області дадуть змогу перейти від дистанційного до очного навчання. На сьогодні 87% шкіл Полтавської області мають укриття.
Ми до нового навчального року плануємо цей показник збільшити. З нового навчального року 90% закладів планують побудувати і відновити укриття. Стосовно форми навчання – це винятково прерогатива педагогічної ради закладу освіти і також враховуються побажання батьків,
– заявив Калінін.
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Як вчитимуться учні у Харкові та Миколаєві
- У Харкові з нового навчального року планують відновити навчання за змішаним форматом. У місті активно облаштовують надійні укриття у закладах освіти.
- На Миколаївщині з 1 вересня 125 навчальних закладів працюватимуть очно. У школах та дитячих садках облаштовують укриття. У 38 відсотків воно є, у 62 відсотків немає.
- За планом на 1 вересня 125 об'єктів будуть працювати очно, 175 – за змішаним типом, всі інші будуть – дистанційно, розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.