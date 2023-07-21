Саме сховища будуть головною ознакою того, чи зможуть учні відвідувати ту чи іншу школу. При цьому влада розглядає варіант проведення уроків для учнів молодших класів у метро, уточнив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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Харківські школярі з 1 вересня можуть вчитися у метро

Частина шкіл у Харкові не має надійних укриттів. Тож, як варіант, влада може дати дозвіл на проведення уроків для учнів молодшої школи в приміщеннях метро. Усе тому, що батьки хочуть, аби їхні діти не сиділи вдома, а бачилися з однолітками та вчителями у процесі навчання.

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Всі ж ми розуміємо, що в метрополітені є приміщення, у яких можна спробувати це організувати. Але це лише один із варіантів,

– розповів Сидоренко.

І додав, що головним аспектом є безпека дітей під час навчання. Остаточне рішення щодо того, як здобуватимуть освіту учні в Харкові з нового навчального року ще не ухвалили.

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