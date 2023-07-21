Именно хранилища будут главным признаком того, смогут ли ученики посещать ту или иную школу. При этом власти рассматривают вариант проведения уроков для учеников младших классов в метро, уточнил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Смотрите также Обучение в укрытиях не будет: как будут получать образование ученики в Харькове
Харьковские школьники с 1 сентября могут учиться у метро
У части школ в Харькове нет надежных укрытий. Как вариант, власти могут дать разрешение на проведение уроков для учеников младшей школы в помещениях метро. Все потому, что родители хотят, чтобы их дети не сидели дома, а виделись со сверстниками и учителями в процессе обучения.
Все же мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попытаться организовать это. Но это только один из вариантов,
– рассказал Сидоренко.
И добавил, что главным аспектом является безопасность детей во время учебы. Окончательное решение о том, как будут получать образование ученики в Харькове с нового учебного года, еще не приняли.
К теме С сентября – на очное обучение: Минобразования выдало рекомендацию для университетов и колледжей
Очное обучение возобновят на Харьковщине
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно рассказал, что на территории области возобновят очное обучение.
- Однако такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения, заключения путей эвакуации и т.д.
- Решение Совета обороны касается обучения в детских садах, школах, училищах, колледжах и вузах области. Если требования не смогут осуществить, то обучение будет продолжено в дистанционном формате.