В министерстве также призвали подготовить заведения к принятию соискателей образования на обучение. Основная причина такого решения - "ухудшение качества образования" через дистанционный формат.

Смотрите также Лесной заявил о реорганизации вузов в Украине

Университеты и колледжи выйдут на очное обучение

В ответном документе заместитель министра образования Михаил Винницкий написал, что министерство рекомендует учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и вместительности укрытий.



Рекомендация Минобразования по очного обучения / Скриншот 24 Канала

Несмотря на это, в документе отмечается, что эта рекомендация не касается учебных заведений, расположенных на территориях, находящихся в зоне боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, а также систем типа С-300.

Перейти на очное обучение рекомендуется из-за того, что дистанционное привело к "бесспорному снижению качества образования",

– говорится в рекомендации.

В частности, в Минобороны предлагают управлением учреждений профессионального высшего и высшего образования в течение лета принять максимальные усилия для обустройства укрытий, чтобы вернутся на очное обучение.

24 Канал обратился за комментарием к заместителю министра образования Михаилу Винницкому.

Ранее очное обучение возобновили на Харьковской области