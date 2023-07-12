В министерстве также призвали подготовить заведения к принятию соискателей образования на обучение. Основная причина такого решения - "ухудшение качества образования" через дистанционный формат.
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Университеты и колледжи выйдут на очное обучение
В ответном документе заместитель министра образования Михаил Винницкий написал, что министерство рекомендует учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и вместительности укрытий.
Рекомендация Минобразования по очного обучения / Скриншот 24 Канала
Несмотря на это, в документе отмечается, что эта рекомендация не касается учебных заведений, расположенных на территориях, находящихся в зоне боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, а также систем типа С-300.
Перейти на очное обучение рекомендуется из-за того, что дистанционное привело к "бесспорному снижению качества образования",
– говорится в рекомендации.
В частности, в Минобороны предлагают управлением учреждений профессионального высшего и высшего образования в течение лета принять максимальные усилия для обустройства укрытий, чтобы вернутся на очное обучение.
Ранее очное обучение возобновили на Харьковской области
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 7 июля рассказал, что на территории Харьковской области возобновят очное обучение. Это произошло после решения Совета обороны Харьковской области.
- Такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения, заключения путей эвакуации и т.д.
- Решение Совета обороны касается обучения в детских садах, школах, училищах, колледжах и вузах области. Если требования не смогут осуществить, то обучение будет продолжено в дистанционном формате.