У міністерстві також закликали підготувати заклади до прийняття здобувачів освіти на навчання. Основною причиною такого рішення є "погіршення якості освіти" через дистанційний формат.

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Університети й коледжі вийдуть на очне навчання

У відповідному документі заступник міністра освіти Михайло Винницький написав, що міністерство рекомендує закладам вищої й фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.



Рекомендація Міносвіти щодо очного навчання / Скриншот 24 Каналу

Попри це, у документі наголошується, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, а також систем типу С-300.

Перейти на очне навчання рекомендується через те, що дистанційне призвело до "безперечного зниження якості освіти",

– мовиться у рекомендації.

Зокрема, у Міноборони пропонують управлінням закладів фахової передвищої й вищої освіти протягом літа вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, щоб повернуться на очне навчання.

24 Канал звернувся по коментар до заступника міністра освіти Михайла Вінницького.

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