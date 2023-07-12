У міністерстві також закликали підготувати заклади до прийняття здобувачів освіти на навчання. Основною причиною такого рішення є "погіршення якості освіти" через дистанційний формат.
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Університети й коледжі вийдуть на очне навчання
У відповідному документі заступник міністра освіти Михайло Винницький написав, що міністерство рекомендує закладам вищої й фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.
Рекомендація Міносвіти щодо очного навчання / Скриншот 24 Каналу
Попри це, у документі наголошується, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, а також систем типу С-300.
Перейти на очне навчання рекомендується через те, що дистанційне призвело до "безперечного зниження якості освіти",
– мовиться у рекомендації.
Зокрема, у Міноборони пропонують управлінням закладів фахової передвищої й вищої освіти протягом літа вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, щоб повернуться на очне навчання.
Раніше очне навчання відновили на Харківщині
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 липня розповів, що на території Харківської області відновлять очне навчання. Це сталося після рішення Ради оборони Харківської області.
- Такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення, укладання шляхів евакуації тощо.
- Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вищих закладах області. Якщо вимоги не зможуть здійснити, то навчання продовжать у дистанційному форматі.