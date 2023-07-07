На Харківщині відновлюють очне навчання

Однак такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення тощо.

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Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вишах області.

Якщо навчальні заклади виконають вищезгадані вимоги, директори шкіл можуть давати дозвіл на офлайн-навчання у своєму навчальному закладі. Або ж погодити інший формат здобуття освіти.

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За словами очільника Харківщини, окрім спеціалізованих укриттів, мають бути пропрацьовані шляхи евакуації із закладу освіти, створені запаси води та медикаментів, організовані уроки безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.

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