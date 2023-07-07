Однак такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення тощо.
Дивіться також Вчити дітей попри все: на Харківщині планують збудувати школу-укриття
На Харківщині відновлюють очне навчання
Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вишах області.
Якщо навчальні заклади виконають вищезгадані вимоги, директори шкіл можуть давати дозвіл на офлайн-навчання у своєму навчальному закладі. Або ж погодити інший формат здобуття освіти.
За словами очільника Харківщини, окрім спеціалізованих укриттів, мають бути пропрацьовані шляхи евакуації із закладу освіти, створені запаси води та медикаментів, організовані уроки безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.
До теми Харківські школярі можуть повернутися за парти вже з 1 вересня
Як вчитимуться школярі у Харкові
- Харківські учні з 1 вересня можуть знову сісти за парти своїх шкіл. У місті з нового навчального року хочуть запровадити комбіноване навчання, інформував мер міста Ігор Терехов.
- Він розповідав, що чимало батьків просить відновити очне навчання.
- Тож у місті активно працюють над облаштуванням у школах укриттів.
- Терехов заявив: хоче, щоб 1 вересня діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, адже діти мають бути соціалізовані.