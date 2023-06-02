Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що чимало батьків просить відновити очне навчання. Тож у місті активно працюють над облаштуванням у школах укриттів.

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У Харкові можуть запровадити комбіноване навчання

На сьогодні, уточнив Терехов, укриття має близько ста шкіл Харкова.

Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання в комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані,

– наголосив харківський мер.

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І додав, що зараз у місті активно облаштовують укриття, аби учні могли комбіновано вчитися. Проте вчитися у такому форматі з 1 вересня зможуть школярі не всіх закладів освіти Харкова.

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