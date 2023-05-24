Останній день навчання у харківських школах вже визначили. Це буде 2 червня.

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Коли літні канікули 2023 у школах Харкова

3 червня розпочнуться літні канікули у харківських школах.

Останні дзвоники відбуватимуться онлайн. Атестати та свідоцтва про освіту видаватимуть в укриттях, зазначили в міському департаменті освіти.

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За даними ХОВА, основна сесія НМТ стартує 7 червня й триватиме до 20 червня. За цей період має відбутися 10 тестувань у дві зміни.

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