Останній день навчання у харківських школах вже визначили. Це буде 2 червня.
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Коли літні канікули 2023 у школах Харкова
3 червня розпочнуться літні канікули у харківських школах.
Останні дзвоники відбуватимуться онлайн. Атестати та свідоцтва про освіту видаватимуть в укриттях, зазначили в міському департаменті освіти.
За даними ХОВА, основна сесія НМТ стартує 7 червня й триватиме до 20 червня. За цей період має відбутися 10 тестувань у дві зміни.
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Чи відновлять офлайн-навчання у школах Харкова
- Рішення щодо повернення до очного формату в наступному навчальному році у школах Харкова ще не ухвалили. Воно залежатиме від безпекової ситуації в регіоні, розповів очільник Департаменту науки й освіти ХОВА Олексій Литвинов.
- Все ж повернення до очного навчання у школах Чугуєва та Харкова є малоймовірним.
- На облаштування укриттів у школах тільки в цих двох районах потрібно два мільярди гривень. Таких грошей місцева влада не має.
- Школи Харкова готуються до навчання у форматі офлайн ще з минулого року. У місті зараз функціонує 184 школи. З них 128 мають сертифіковані укриття.