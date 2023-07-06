Про це 24 Каналу розповіла наша кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Золочівський район розташований близько до кордону з Росією, тому через систематичні обстріли діти навчаються тривалий час з дому.
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"Діти мріють про навчання за партами. Це складно, тому що Золочівщина дуже близько до кордону. Є там населенні пункти на самому кордоні, де просто не лишилося жодного мешканця і взагалі села стали "привидами"", – розповіла Анна Черненко.
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Знання в безпеці
У Золочівському селищі міського типу є лише один навчальний заклад з великими підвалом на 1300 квадратних метрів, де можна розмістити дітей під час навчання. Наразі там триває ремонт до наступного навчального року.
Це Писарівська гімназія, всі інші заклади освіти, в яких є підвали, вони дуже близько розташовані до кордону. Ми не можемо розпочати заняття там поки що,
– сказала начальниця відділу освіти Золочівської селищної ради Любов Широкова.
Директорка Золочівського ліцею №1 Валентина Федорова каже, що нова школа-укриття матиме всі умови для безпечного навчального процесу в час війни.
Тут буде і вентиляція і душові кабіни. Розподілили на початкову, середню і старшу школу, щоб тут могли поміститись наші всі 450 учнів,
– зазначила Валентина Федорова.
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