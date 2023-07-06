Об этом 24 Канала рассказала наша корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Золочевский район расположен близко к границе с Россией, поэтому из-за систематических обстрелов дети учатся длительное время из дома.
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"Дети мечтают об учебе за партами. Это сложно, потому что Золочевщина очень близка к границе. Есть там населенные пункты на самой границе, где просто не осталось ни одного жителя и вообще села стали "призраками"", - рассказала Анна Черненко.
Анна Черненко рассказала о проекте школы-укрытия в Харьковской области: смотрите видео
Знание в безопасности
В Золочевском поселке городского типа есть только одно учебное заведение с большим подвалом на 1300 квадратных метров, где можно разместить детей во время учебы. Сейчас там идет ремонт до следующего учебного года.
Это Писаревская гимназия, все остальные учебные заведения, в которых есть подвалы, они очень близко расположены к границе. Мы не можем начать занятия там пока,
– сказала начальница отдела образования Золочевского поселкового совета Любовь Широкова.
Директор Золочевского лицея №1 Валентина Федорова говорит, что новая школа-укрытие будет иметь все условия для безопасного учебного процесса во время войны.
Здесь будет и вентиляция и душевые кабины. Распределили на начальную, среднюю и старшую школу, чтобы здесь могли поместиться наши все 450 учеников,
– отметила Валентина Федорова.
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