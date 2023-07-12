Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что одной из целей Стратегии развития высшего образования в Украине на 2022 – 2032 годы является модернизация сети ЗВО. А также подготовка специалистов, в которых нуждается украинская экономика.

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Лисовой заявил о реорганизации вузов в Украине

Министр сообщил о реорганизации двух вузов через присоединение их к третьему – Украинскому государственному университету науки и технологий. Это заведение еще раньше образовалось на базе двух других.

Фактически, на базе четырех малокомплектных ЗВО сформируется мощный университет с обновленным руководством, разносторонними возможностями для развития образовательных программ (в том числе дуальной формы) и скученным научным потенциалом. Важно, что инициаторами такого объединения стали сами ЗВО,

– подчеркнул министр.

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И добавил, что этот кейс с объединением – хороший пример того, как может формироваться состоятельная сеть.

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Какие реформы реализуют в образовании