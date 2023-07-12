Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что одной из целей Стратегии развития высшего образования в Украине на 2022 – 2032 годы является модернизация сети ЗВО. А также подготовка специалистов, в которых нуждается украинская экономика.
Смотрите также В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев: Лисовой назвал термины
Лисовой заявил о реорганизации вузов в Украине
Министр сообщил о реорганизации двух вузов через присоединение их к третьему – Украинскому государственному университету науки и технологий. Это заведение еще раньше образовалось на базе двух других.
Фактически, на базе четырех малокомплектных ЗВО сформируется мощный университет с обновленным руководством, разносторонними возможностями для развития образовательных программ (в том числе дуальной формы) и скученным научным потенциалом. Важно, что инициаторами такого объединения стали сами ЗВО,
– подчеркнул министр.
И добавил, что этот кейс с объединением – хороший пример того, как может формироваться состоятельная сеть.
Смотрите также Обнародовали рейтинг лучших вузов Украины в 2023 году
Какие реформы реализуют в образовании
- Недавно глава МОН Оксен Лисовой рассказал о вызовах и реформах, которые следует реализовать в образовательной сфере.
- Сегодня мы говорим о шести реформах: дошколье, школе, старшей школе и профтехе, высшем образовании, науке и внешколе. И 3 сквозных реформы: евроинтеграция, цифровизация, заработная плата. Вот такой вызов стоит перед нами, уточнил глава МОН.