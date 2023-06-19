Рейтинг вузов семнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Какие ЗВО в списке, читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Обнародовали рейтинг лучших вузов Украины в 2023 году
При составлении этого рейтинга учли тенденции развития высшего образования, коренным образом изменившиеся войной и эпидемией коронавируса. Оценивали деятельность украинских университетов в 2023 году на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.
Из них выбрали такие наибольшие весовые коэффициенты как:
- академическая деятельность;
- научно-издательская и международная деятельность;
- оценка научно-исследовательских достижений посредством сравнения сайтов университетов;
- цитируемость научных трудов учёных в научных изданиях;
- качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве;
- достижение в разрезе Целей устойчивого развития ООН.
Какие вузы самые лучшие
- "Золото" рейтинг получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- "Серебро" – Киевский национальный университет имени Шевченко.
- "Бронзу" – Харьковский национальный университет имени Каразина.
- Четвертое место получила Львовская политехника.
- На пятой строчке – Львовский национальный университет имени Франко.
Кто расположился в рейтинговой таблице, смотрите ниже.
Рейтинг лучших вузов Украины 2023
|Рейтинг 2023 ￬
|Заведение высшего образования
|Сумма индексов заведения
|1
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|4,09
|2
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|4,46
|3
|Харьковский национальный университет имени Каразина
|5,61
|4
|Национальный университет "Львовская политехника"
|5,62
|5
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|5,95
|6
|Сумский государственный университет
|5,97
|7
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|6,98
|8
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|9,59
|9
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|9,94
|10
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|10,72
|11
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|11,32
|12
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|13,08
|13
|Одесский национальный университет имени Мечникова
|13,15
|14
|Национальный авиационный университет
|13,52
|15
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|13,53
|16
|Ужгородский национальный университет
|13,68
|17
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|14,3
|18
|Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|14,65
|19
|Винницкий национальный технический университет
|16,07
|20
|Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского
|16,1
|21
|Западноукраинский национальный университет
|16,42
|22
|Буковинский государственный медицинский университет
|19,02
|23
|Харьковский национальный медицинский университет
|19,04
|24
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|19,68
|25
|Национальный фармацевтический университет
|20,53
|26
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|20,67
|27
|Национальный медицинский университет имени Богомольца
|20,99
|28
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|21,96
|29
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|22,6
|30
|Донецкий национальный технический университет
|22,88
|31
|Национальный университет пищевых технологий
|23,3
|32
|Запорожский национальный университет
|23,34
|33
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова
|23,49
|34
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|23,64
|35
|Национальный университет "Одесская политехника"
|24,27
|36
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|24,63
|37
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|24,76
|38
|Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова
|25,44
|39
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|25,71
|40
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|25,86
|41
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|26,46
|42
|Таврический национальный университет имени Вернадского
|26,58
|43
|Государственный торгово-экономический университет
|26,64
|44
|Криворожский национальный университет
|26,67
|45
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|26,75
|46
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|26,92
|47
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|27,81
|48
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|29,08
|49
|Украинский государственный химико-технологический университет
|29,57
|50
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|30,13
|51
|Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
|30,41
|52
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|31,39
|53
|Хмельницкий национальный университет
|31,67
|54
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|31,73
|55
|Херсонский государственный университет
|32,36
|56
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|32,66
|57
|Киевский университет имени Бориса Гринченко
|32,93
|58
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|33,09
|59
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|33,3
|60
|Криворожский государственный педагогический университет
|33,5
|61
|Одесский национальный технологический университет
|33,65
|62
|Приазовский государственный технический университет
|33,76
|63
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|34,57
|64
|Украинский государственный университет науки и технологий
|34,95
|65
|Николаевский национальный университет имени Сухомлинского
|35,22
|66
|Полтавский государственный медицинский университет
|35,57
|67
|Сумский национальный аграрный университет
|35,78
|68
|Национальный лесотехнический университет Украины
|36,1
|69
|Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
|36,24
|70
|Национальный педагогический университет имени рагоманова
|36,34
|71
|Луцкий национальный технический университет
|36,42
|72
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|36,48
|73
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|37,66
|74
|Днепровский государственный медицинский университет
|37,7
|75
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|37,71
|76
|Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
|38,37
|77
|Одесский государственный экологический университет
|40,86
|78
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|41,2
|79
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|41,24
|80
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|41,63
|81
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|41,91
|82
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|41,99
|83
|Межрегиональная Академия управления персоналом
|42,52
|84
|Одесский национальный медицинский университет
|42,75
|85
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|43,52
|86
|Мариупольский государственный университет
|43,64
|87
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|43,78
|88
|Украинский Католический Университет
|43,83
|89
|Николаевский национальный аграрный университет
|44,28
|90
|Национальный транспортный университет
|44,83
|91
|Полтавский университет экономики и торговли
|45,94
|92
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского
|46,1
|93
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|46,45
|94
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|46,6
|95
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|46,65
|96
|Университет "Киевская школа экономики"
|47,43
|97
|Университет экономики и права "Шаг"
|47,63
|98
|Донецкий национальный медицинский университет
|47,67
|99
|Национальный университет "Острожская академия"
|47,99
|100
|Одесский национальный экономический университет
|49,33
|101
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|49,59
|102
|Университет имени Альфреда Нобеля
|49,67
|103
|Полесский национальный университет
|49,97
|104
|Центральноукраинский национальный технический университет
|50,38
|105
|Государственный университет телекоммуникаций
|50,47
|106
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого
|50,51
|107
|Черкасский государственный технологический университет
|50,53
|108
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|50,83
|109
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|51,62
|110
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|51,63
|111
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|52,17
|112
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко
|52,58
|113
|Европейский университет
|52,8
|114
|Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко
|52,81
|115
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|52,91
|116
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|53,53
|117
|Украинская инженерно-педагогическая академия
|53,96
|118
|Полтавский государственный аграрный университет
|54,3
|119
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|54,43
|120
|Днепропетровский государственный университет внутренних дел
|54,45
|121
|Государственный биотехнологический университет
|54,64
|121
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|54,64
|122
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|54,81
|123
|Винницкий национальный аграрный университет
|55,55
|124
|Полтавский Национальный педагогический университет имени Короленко
|55,84
|125
|Херсонский национальный технический университет
|56,15
|126
|Киевский национальный лингвистический университет
|56,29
|127
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|56,84
|128
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|56,91
|129
|Львовский торгово-экономический университет
|57,43
|130
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|57,71
|131
|Бердянский государственный педагогический университет
|57,95
|132
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|58,85
|133
|Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского
|58,87
|134
|Национальная академия внутренних дел
|59,07
|135
|Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко
|59,69
|136
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|59,93
|137
|Университет таможенного дела и финансов
|60,13
|138
|Украинская академия книгопечатания
|60,23
|139
|Уманский национальный университет садоводства
|61,36
|140
|Мукачевский государственный университет
|61,55
|141
|Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
|61,88
|142
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|62
|143
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|62,42
|144
|Днепровский государственный технический университет
|63,09
|145
|Херсонская государственная морская академия
|63,22
|146
|Одесский национальный морской университет
|63,51
|147
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|64,16
|148
|Львовский национальный университет природопользования
|64,42
|149
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|64,64
|150
|Луганский государственный медицинский университет
|65,12
|151
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|65,65
|152
|Одесский государственный университет внутренних дел
|65,73
|153
|Подольский государственный университет
|66,79
|154
|Львовский государственный университет внутренних дел
|66,98
|155
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|67,28
|156
|Международный гуманитарный университет
|67,3
|157
|Киевский медицинский университет
|67,58
|158
|Харьковская государственная академия культуры
|68,23
|159
|Львовская национальная академия искусств
|68,56
|160
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|68,88
|161
|Одесский государственный аграрный университет
|69,03
|162
|Закарпатская академия искусств
|69,09
|163
|Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
|69,73
|164
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|70,17
|165
|Донбасский государственный педагогический университет
|70,3
|166
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|70,34
|166
|Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского
|70,34
|167
|Украинский гуманитарный институт
|70,41
|168
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|70,47
|169
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|71,73
|170
|Национальная академия управления
|72,19
|171
|Государственный налоговый университет
|72,72
|172
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
|73,22
|173
|Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского
|73,27
|174
|Университет менеджмента образования
|73,39
|175
|Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая
|73,47
|176
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|74,91
|177
|Харьковская государственная академия физической культуры
|74,98
|178
|Военная академия (Одесса)
|75,13
|179
|Киевский международный университет
|75,3
|180
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|76,14
|181
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|76,35
|182
|Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств
|76,53
|183
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|76,61
|184
|Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко
|76,67
|185
|Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II
|77
|186
|Киевский университет права Национальной академии наук Украины
|77,28
|187
|Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой
|77,38
|188
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|77,54
|189
|Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта
|78,52
|190
|Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко
|78,59
|191
|Буковинский университет
|78,74
|192
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого
|78,99
|193
|Университет Короля Даниила
|79,07
|194
|Классический частный университет
|79,24
|195
|Бердянский университет менеджмента и бизнеса
|79,39
|196
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|79,56
|197
|Украинско-американский университет Конкордия
|79,77
|198
|Житомирский военный институт имени Королева
|79,88
|199
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|79,98
|200
|Государственный университет экономики и технологий
|80,28
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.