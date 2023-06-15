Результаты рейтинга обнародовали на днях. Какие показатели при определении лучших ЗВО учитывали и какие вузы лидируют в общем рейтинге, читайте дальше.

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Определили вуз-лидер среди ЗВО сектора безопасности и обороны

Те, кто составлял рейтинг, учитывали 10 показателей оценки деятельности вузов. Самые важные из них – академическая, научно-издательская и международная деятельность.

Согласно данным рейтинга, именно Национальный университет гражданской защиты Украины в этом году стал первым среди ЗВО сектора безопасности и обороны Украины.

Несмотря на сложные военные условия труда, университет смог не только сохранить свой научный потенциал, но и продолжить обучение курсантов по полной программе.

– говорят в ГСЧС.

Детальнее с результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Какие вузы являются лидерами рейтинга