Результати рейтингу оприлюднили днями. Які показники при визначенні найкращих ЗВО враховували та які виші лідирують у загальному рейтингу, читайте далі.

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Визначили виш-лідер серед ЗВО сектору безпеки і оборони

Ті, хто укладав рейтинг, враховували 10 показників оцінювання діяльності вишів. Найвагоміші з них – академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність.

Відповідно до даних рейтингу саме Національний університет цивільного захисту України цього року став першим серед ЗВО сектору безпеки і оборони України.

Незважаючи на складні воєнні умови праці, університет зміг не тільки зберегти свій науковий потенціал, а й продовжити навчання курсантів за повною програмою,

– кажуть у ДСНС.

Детальніше з результатами рейтингу можна ознайомитись тут.

Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року

Які виші є лідерами рейтингу