Глава городского департамента образования Ольга Деменко рассказала, что в укрытиях детей учить не будут. Хотя подвальные помещения будут использоваться в случае воздушной тревоги.

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Как будут учиться ученики в Харькове

Чиновница задала вопрос участникам брифинга относительно того, где детям будет безопаснее: на 15-м этаже или в помещении школы.

Нечестно и неправильно говорить о том, что ни одна из школ Харькова не имеет укрытий,

– заявила она.

И уточнила: почти во всех учебных заведениях Харькова есть самые простые укрытия. Однако есть и такие учебные заведения, где их вообще нет. Но там дети не будут учиться. Как и в старых зданиях – даже если у них есть хранилища.

Постараемся до 1 сентября подготовить все помещения, чтобы они отвечали всем требованиям простейших укрытий,

– заявила Деменко.

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И заметила: если ребенок находится дома, за него полностью отвечают родители, если в школе – руководство заведения.

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