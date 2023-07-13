Очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко розповіла, що в укриттях дітей навчати не будуть. Хоча підвальні приміщення використовуватимуть у разі повітряної тривоги.

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Як вчитимуться учні у Харкові

Чиновниця поставила питання учасникам брифінгу щодо того, де дітям буде безпечніше: на 15-му поверсі чи у приміщенні школи.

Нечесно і неправильно говорити про те, що жодна зі шкіл Харкова не має укриттів,

– заявила вона.

І уточнила: майже в усіх навчальних закладах Харкова є найпростіші укриття. Проте є й такі заклади освіти, де їх взагалі немає. Але там діти вчитися не будуть. Як і у старих будівлях – навіть якщо вони мають сховища.

Будемо намагатися до 1 вересня підготувати усі приміщення, щоб вони відповідали усім вимогам найпростіших укриттів,

– заявила Деменко.

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І зауважила: якщо дитина перебуває вдома, за неї повністю відповідають батьки, якщо у школі, – керівництво закладу.

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