Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу розповів, що в області є 1 042 школи та дитсадки. 33 з них повністю зруйновані – 19 шкіл і 14 садочків.
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Як вчитимуться учні на Миколаївщині з 1 вересня
Кім при цьому повідомив, що основна проблема у тому, що укриттів у більшості навчальних закладах Миколаївщини раніше не передбачили.
У 38 відсотків є, у 62 відсотків немає. Зараз робимо укриття найпростіші. Університети будуть працювати, вони не припиняли свою роботу. Що ми матимемо за планом на 1 вересня: 125 об'єктів будуть працювати очно, 175 – за змішаним типом, всі інші будуть – дистанційно,
– розповів Кім.
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Як вчитимуться учні у Харкові
- У Харкові з нового навчального року планують відновити навчання за змішаним форматом. У місті активно облаштовують надійні укриття у закладах освіти.
- При цьому влада розглядає варіант проведення уроків для учнів молодших класів у метро, уточнив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.
- Усе тому, що батьки хочуть, аби їхні діти не сиділи вдома, а бачилися з однолітками та вчителями у процесі навчання.
- Але це лише один із варіантів, розповів Сидоренко. Остаточне рішення щодо того, як здобуватимуть освіту учні в Харкові з нового навчального року ще не ухвалили.