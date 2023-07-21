Глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга рассказал, что в области есть 1042 школы и садики. 33 из них полностью разрушены – 19 школ и 14 садиков.

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Ким при этом сообщил, что основная проблема в том, что укрытий в большинстве учебных заведений Николаевщины раньше не предусмотрели.

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У 38 процентов есть, у 62 процентов нет. Сейчас делаем укрытия самые простые. Университеты будут работать, они не прекращали свою работу. Что у нас будет по плану на 1 сентября: 125 объектов будут работать очно, 175 – по смешанному типу, все остальные будут – дистанционно,

– рассказал Ким.

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