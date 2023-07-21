Глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга рассказал, что в области есть 1042 школы и садики. 33 из них полностью разрушены – 19 школ и 14 садиков.
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Как будут учиться ученики в Николаевской области с 1 сентября
Ким при этом сообщил, что основная проблема в том, что укрытий в большинстве учебных заведений Николаевщины раньше не предусмотрели.
У 38 процентов есть, у 62 процентов нет. Сейчас делаем укрытия самые простые. Университеты будут работать, они не прекращали свою работу. Что у нас будет по плану на 1 сентября: 125 объектов будут работать очно, 175 – по смешанному типу, все остальные будут – дистанционно,
– рассказал Ким.
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Как будут учиться ученики в Харькове
- В Харькове с нового учебного года планируют возобновить обучение по смешанному формату. В городе активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях.
- При этом власти рассматривают вариант проведения уроков для учеников младших классов в метро, уточнил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
- Все потому, что родители хотят, чтобы их дети не сидели дома, а виделись со сверстниками и учителями в процессе обучения.
- Но это всего один из вариантов, рассказал Сидоренко. Окончательное решение о том, как будут получать образование учащиеся в Харькове с нового учебного года, еще не приняли.