"Небачені виклики": Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Україна через війну стикнулася з небаченими викликами. Це руйнування освітньої інфраструктури, масове переміщення дітей, потреба в укриттях, знищення росіянами української освіти на ТОТ тощо. Тож треба реагувати щодня в режимі 24/7.

Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль під час наради. І наголосив, що мовиться про майбутнє України.

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Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках:

безпека;

очне навчання там, де це можливо;

доступність;

відбудова зруйнованого;

продовження реформи Нової української школи.

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Скільки шкіл в Україні має укриття

Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що майже 75% шкіл в Україні мають укриття. В очному форматі працює 36% шкіл, 29% – у режимі онлайн та 35% – у змішаному форматі.

Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів, уточнив Шмигаль.

При цьому прем'єр доручив погодити єдині параметри щодо облаштування сховищ у навчальних закладах. Також МОН має визначити ті заклади освіти, які в умовах воєнного стану можуть працювати очно.