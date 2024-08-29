Коли стартує навчальний рік 2024-2025 у школах України

Цьогоріч в українському суспільстві тривали суперечки щодо того, коли розпочинати новий навчальний рік: у вересні чи у серпні. Крапку поставив уряд України.

Кабмін постановив, що навчальний рік 2024/2025 стартує у вересні. Коли саме, підкаже Освіта 24.

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Коли починається навчальний рік в Україні 2024 – 2025

Новий навчальний рік стартує у понеділок, 2 вересня. Офіційно він триватиме до 30 червня 2025 року.

Натомість школи отримали більше свободи щодо планування. Так, заклади освіти самостійно можуть коригувати структуру навчального року. Однак вони обов'язково повинні враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати.

Зокрема, педагогічна рада школи може визначати:

структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;

структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;

відпочинку між ними;

форми організації освітнього процесу.

ОВА та засновники закладів освіти повинні на місцях створити умови для безпечного старту навчання. Школи ж мають забезпечити баланс між навчанням та відпочинком учнів: на канікули передбачити щонайменше 30 днів упродовж навчального року.