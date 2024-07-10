Коли у школах Луцька розпочнеться навчальний рік 2024/2025

Чиновники у Луцьку стикнулися із труднощами під час підготовки до нового навчального року у школах. Вони скаржаться на нестачу фахівців через мобілізацію.

Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар заявив, що зараз бракує фахівців для виконання ремонтних робіт у закладах освіти. Тож цей рік для них буде дуже непростий.

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Коли учні у Луцьку повернуться на навчання

Бондар каже, що багато чоловіків у місті мобілізували, тож люди не виходять на закупівлю послуги, адже немає робітників. При цьому він розповів, коли учні повернуться на навчання.

Навчальний рік, згідно з законодавством, розпочнеться 1 вересня,

– повідомив чиновник.

І додав, якщо ухвалять зміни на законодавчому рівні, місто їх виконуватиме.

Ми законослухняні. Якщо починати навчальний рік із 19 серпня, то це лише 10 навчальних днів. Хіба вони нас врятують? Ми можемо вийти іншими способами з цієї ситуації. І змішаним навчанням, і шестиденкою, і більшою кількістю уроків у день, – повідомив Бондар.

За його словами, тих десять днів школи зможуть "закрити" протягом семестру, не обов'язково виходити на навчання у серпні.

Бондар заявив, що навчання у серпні порушить Кодекс законів про працю щодо відпочинку педагогів.