Інші ж чекатимуть до вересня. Рішення про зміну дати початку нового навчального року можуть ухвалювати на місцях.
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Коли стартує новий навчальний рік у Рівному
Новий навчальний рік у Рівному традиційно розпочнеться у вересні. Про це розповів начальник міського управління освіти.
Перший дзвоник у закладах освіти пролунає у понеділок, 2 вересня.
Починати навчання раніше, як у Львові, у Рівному поки не планують,
– зазначив чиновник.
Однак, у місті роздумують над можливістю продовження навчального року у червні наступного року. Таке рішення ухвалять, якщо тривалість зимових канікул у грудні-січні збільшать.
Раніше ми розповідали, у яких містах у школах новий навчальний рік розпочнеться вже у серпні. Детальніше читайте за посиланням.