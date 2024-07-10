Глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь заявил, что сейчас не хватает специалистов для выполнения ремонтных работ в учебных заведениях. Поэтому этот год для них будет очень непростой.
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Когда ученики в Луцке вернутся на учебу
Бондарь говорит, что много мужчин в городе мобилизовали, поэтому люди не выходят на закупку услуги, ведь нет рабочих. При этом он рассказал, когда ученики вернутся на учебу.
Учебный год, согласно законодательству, начнется 1 сентября,
– сообщил чиновник.
И добавил, если примут изменения на законодательном уровне, город их будет выполнять.
Мы законопослушные. Если начинать учебный год с 19 августа, то это всего 10 учебных дней. Разве они нас спасут? Мы можем выйти другими способами из этой ситуации. И смешанным обучением, и шестидневкой, и большим количеством уроков в день, – сообщил Бондарь.
По его словам, тех десять дней школы смогут "закрыть" в течение семестра, не обязательно выходить на обучение в августе.
Бондарь заявил, что обучение в августе нарушит Кодекс законов о труде относительно отдыха педагогов.
- Ранее мы рассказывали, в каких городах в школах новый учебный год начнется уже в августе. Подробнее читайте по ссылке.