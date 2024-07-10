Не 1 вересня: коли у школах Рівного пролунає перший дзвоник
Джерело:Radiotrek.rv.ua
Навчальний рік 2024/2025 у школах України стартує у різні дати. Частина учнів сяде за парти вже у сепні.
Інші ж чекатимуть до вересня. Рішення про зміну дати початку нового навчального року можуть ухвалювати на місцях.
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Коли стартує новий навчальний рік у Рівному
Новий навчальний рік у Рівному традиційно розпочнеться у вересні. Про це розповів начальник міського управління освіти.
Перший дзвоник у закладах освіти пролунає у понеділок, 2 вересня.
Починати навчання раніше, як у Львові, у Рівному поки не планують,
– зазначив чиновник.
Однак, у місті роздумують над можливістю продовження навчального року у червні наступного року. Таке рішення ухвалять, якщо тривалість зимових канікул у грудні-січні збільшать.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Раніше ми розповідали, у яких містах у школах новий навчальний рік розпочнеться вже у серпні. Детальніше читайте за посиланням.