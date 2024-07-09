У яких містах України новий навчальний рік у школах стартує вже у серпні

Навчальний рік 2024/2025 у частині шкіл може розпочатися раніше, ніж 1 вересня. Школярі у такому разі повернуться на навчання вже у серпні.

Рішення про зміну дати початку нового навчального року можуть ухвалювати на місцях. У яких містах учні раніше повернуться на навчання, розповідає Освіта 24.

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Чи рекомендує МОН розпочинати навчання раніше

Рішення про зміщення дати початку навчального року загалом продиктоване важкою енергетичною ситуацією в Україні через обстріли Росії і, як наслідок, бажанням заощадити світло і тепло.

Все ж міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше. Однак у школах, де немає позмінного навчання, можуть змістити початок уроків на 10:00.

Однак МОН може лише рекомендувати – остаточне рішення ухвалюють на місцях. Не всі школи готові розпочинати навчальний рік у серпні.

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Коли стартує новий навчальний рік у різних містах

Львів

У Львові новий навчальний рік у школах розпочнеться раніше – 19 серпня. Таке рішення ухвалив Штаб підготовки міста до зими, аби гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік. Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у місті готуються до різних сценаріїв, зазначив мер Андрій Садовий.

Чернівці

Рішення про те, коли стартує новий навчальний рік у школах Чернівців, ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти. Наразі не відомо, чи учні сядуть за парти вже у серпні. Заступниця начальника управління освіти Чернівецької міськради Олена Онофрей заявила, що навчання у школах може стартувати вже 19 серпня, якщо буде відповідне розпорядження.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська не розпочинатимуть навчання у серпні. Навчальний рік стартує 1 вересня, розповіла очільниця департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. Інформація про початок навчання у школах міста у серпні є неправдивою.

Черкаси

У Черкасах навчальний рік 2024/25 у школах також стартує 1 вересня. Однак можливі і зміни у графіку. Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що через кризу з електропостачанням у нашій державі у їхньому місті обговорюють різні варіанти організації наступного навчального року.

Хмельницький

У Хмельницькому поки не ухвалили остаточного рішення щодо початку навчального року раніше. Традиційно школярі сядуть за парти 1 вересня, повідомила в.о. директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська.