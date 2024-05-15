Частина аспірантів зможе не складати єдиний кваліфікаційний іспит

Аспіранти в Україні зможуть не складати єдиний державний кваліфікаційний іспит. Але лише ті, що готові до захисту наукових робіт.

Про це повідомила очільниця підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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Частина аспірантів зможе не складати ЄДКІ

Нардеп зазначила, що цю інформацію підтвердив також заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Деталі ще доопрацюють, тож постанова зазнає змін.

Можу сказати, що підтвердив заступник міністра інформацію про те, що ті аспіранти, які вже підготували свої роботи до захисту, не будуть складати ЄДКІ,

– наголосила Гришина.

І додала, що деталі, які треба доопрацювати, обговорять 20 травня.

Нардеп також розповіла, що після 24 лютого 2022 року збільшилась кількість аспірантів. Тож в Україні треба контролювати якість освіти, не порушуючи права тих, хто здобуває освіту.

Абітурієнтам з ТОТ спростять умови вступу в магістратуру

Юлія Гришина також повідомила, що Міносвіти України вирішило частково спростити умови вступу ну магістратуру для абітурієнтів з ТОТ.

Відомство вже готує проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році".

Документ передбачає вступ абітурієнтів з ТОТ на магістратуру до українських ЗВО без складання ЄВІ та ЄФВВ при вступі на спеціальності, яким надають особливу підтримку.

Це 56 спеціальностей у 13 галузях.