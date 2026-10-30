Батьки приводять дітей: чи можуть змусити вчителя прибути на роботу під час повітряної тривоги

Освітній омбудсмен Надія Лещик розповіла, чи може керівництво школи вимагати від учителя прибувати на роботу під час повітряної тривоги. Зокрема, якщо батьки приводять учнів до закладу освіти.

Деталі вона розповіла Еспресо. Каже, що насправді перед педагогами стоїть дилема.

Чи мають учителі примусово прибувати на роботу під час тривоги?

Лещик каже, що є батьки – працівники критичної інфраструктури. Їм нема на кого залишити дитину, тож вони все одно ведуть її в садок чи школу.

Їм у той час треба оперувати, гасити пожежі, відновлювати електрику тощо. Що робити з цими дітьми? Їх треба прийняти в закладі освіти, щоб дати можливість запустити процеси, які виконують ці люди. Водночас у нас не має бути примусу до педагогічних працівників іти на роботу під час повітряної тривоги,

– каже вона.

І додає, що працівники її Офісу про це багато говорили з директорами, з педагогами, шукали оптимальне рішення.

Вихід, який ми знайшли – неофіційний та гнучкий. Є педагогічні працівники, які живуть поруч із закладом освіти. І вранці директор опитує, хто може зараз прийти на роботу і прийняти дітей не лише зі своїх груп чи класів, а й з інших. Але це має бути без примусу,

– зазначає омбудсмен.

Бо якщо над головою вибухає, за її словами, не можна змушувати людину йти на роботу.