Батьки приводять дітей: чи можуть змусити вчителя прибути на роботу у час повітряної тривоги

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Деталі вона розповіла Еспресо. Каже, що насправді перед педагогами нами стоїть дилема.

Чи мають учителі примусово прибувати на роботу у час тривоги

Лещик каже, що є батьки – працівники критичної інфраструктури. Їм нема на кого залишити дитину, тож вони все одно ведуть її в садок чи школу.

Їм у той час треба оперувати, гасити пожежі, відновлювати електрику тощо. Що робити з цими дітьми? Їх треба прийняти в закладі освіти, щоб дати можливість запустити процеси, які виконують ці люди. Водночас у нас не має бути примусу до педагогічних працівників йти на роботу під час повітряної тривоги– каже вона.

І додає, що працівники її Офісу про це багато говорили з директорами, з педагогами, шукали оптимальне рішення.

Вихід, який ми знайшли – неофіційний та гнучкий. Є педагогічні працівники, які живуть поруч із закладом освіти. І вранці директор опитує, хто може зараз прийти на роботу і прийняти дітей не лише зі своїх груп чи класів, а й з інших. Але це має бути без примусу– зазначає омбудсмен.

Бо якщо над головою вибухає, за її словами, не можна змушувати людину йти на роботу.