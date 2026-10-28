Освітня омбудсмен пропонує розвантажити шкільні програми: що можна вилучити

Але залишити основні теми, необхідні для навчання надалі. Про це пані омбудсмен сказала в інтерв’ю Еспресо.

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Чому варто розвантажити шкільні програми

Лещик прокоментувала організацію навчання під час тривалих повітряних тривог в Україні. Вона каже, що передбачений держстандартом та освітніми програмами обсяг знань було складно опанувати й до запровадження воєнного стану.

Засвоїти весь наявний зараз обсяг матеріалу в умовах війни неможливо– акцентувала пані освітній омбудсмен.

При цьому звернула увагу на скарги батьків щодо надто наукового змісту підручників і незрозумілого практичного застосування знань.

На думку Лещик, у програмах треба залишати насамперед теми, без засвоєння яких учень не зможе продовжити вивчення предмета та перейти до наступного класу. Однак відступати від держстандарту не можна, тому потрібна гнучкість.

Пані омбудсмен також вважає, що можна було давати матеріал із музики, малювання та фізкультури на самостійне опрацювання. А от математика, англійська мова, хімія та фізика потребують повноцінного викладання. За словами Лещик, із цих предметів з роками зростають освітні втрати.

Вона також зауважила, що через постійні російські атаки в окремих регіонах де-факто неможливо забезпечити встановлену тривалість уроків і дотримання розкладу. Вона згадала прикордонні та прифронтові регіони, Київ і Київську область.